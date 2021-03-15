Ибрагимович сможет сыграть в ответном матче «Милана» с «МЮ»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», утверждает Tuttosport. 39-летний швед не играл с 28 февраля, когда получил травму в игре с «Ромой» (2:1).

В первой игре с «МЮ» 11 марта (1:1), Ибрагимович не попал в заявку.

Ожидается, что ответную игру Златан начнет в запасе и сможет появиться на поле во втором тайме.

Матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед» состоится 18 марта.

нынешнем сезоне Ибрагимович провел 21 матч и забил 16 голов за «Милан» во всех турнирах.