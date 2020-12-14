Тренер загребского «Динамо» считает «Краснодар» сильнее ЦСКА
15:53
Тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич подвел итог жеребьевки 1/16 Лиги Европы. Хорватскому клубу достался в соперники российский «Краснодар».
— Неплохой для нас жребий. Ждем матчей, — цитирует тренера Index.hr. — Эта команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов. И нужно отнестись с уважением к сопернику.
«Динамо» должно прибавлять. Мы должны показать лучший футбол, чем на групповой стадии.
Я слежу за ситуацией в чемпионате России. ЦСКА находится выше «Краснодара» в турнирной таблице, но мне кажется, что краснодарцы показывают более яркий футбол. Это очень опасный соперник.
Напомним, что «Динамо» играло с ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.
Опрос
проголосовало: 504Все опросы
«Краснодар» пройдет загребское «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю