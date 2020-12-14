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Тренер загребского «Динамо» считает «Краснодар» сильнее ЦСКА

15:53
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Тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич подвел итог жеребьевки 1/16 Лиги Европы. Хорватскому клубу достался в соперники российский «Краснодар».

— Неплохой для нас жребий. Ждем матчей, — цитирует тренера Index.hr. — Эта команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов. И нужно отнестись с уважением к сопернику.

«Динамо» должно прибавлять. Мы должны показать лучший футбол, чем на групповой стадии.

Я слежу за ситуацией в чемпионате России. ЦСКА находится выше «Краснодара» в турнирной таблице, но мне кажется, что краснодарцы показывают более яркий футбол. Это очень опасный соперник.

Напомним, что «Динамо» играло с ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.

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