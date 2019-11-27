Тренер «Базеля» Коллер считает, что выездной матч с «Краснодаром» будет существенно отличаться от домашнего
27 ноября 2019, 20:33
Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Краснодаром». В первой игре его команда победила со счетом 5:0.
— Я не думаю, что «Краснодар» в первой игре был сильно слабее, это действительно серьезная команда, качество отдельных игроков очень серьезное, в российском чемпионате у них хорошие результаты, — цитирует Коллера ТАСС. — В первой игре у них были возможности забить, и при счете 2:0 были некоторые моменты, приходилось защищаться. Игра будет опасной для нас, завтра может получиться совершенно иной матч. Возможно, мы поменяем некоторых игроков, но это мы решим завтра.
Матч «Краснодар» — «Базель» состоится 28 ноября. Начало в 18.50 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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