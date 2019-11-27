Тренер «Базеля» Коллер считает, что выездной матч с «Краснодаром» будет существенно отличаться от домашнего

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Краснодаром». В первой игре его команда победила со счетом 5:0.

— Я не думаю, что «Краснодар» в первой игре был сильно слабее, это действительно серьезная команда, качество отдельных игроков очень серьезное, в российском чемпионате у них хорошие результаты, — цитирует Коллера ТАСС. — В первой игре у них были возможности забить, и при счете 2:0 были некоторые моменты, приходилось защищаться. Игра будет опасной для нас, завтра может получиться совершенно иной матч. Возможно, мы поменяем некоторых игроков, но это мы решим завтра.

Матч «Краснодар» — «Базель» состоится 28 ноября. Начало в 18.50 по московскому времени.