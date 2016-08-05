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5 августа 2016, 15:32

Торстен Финк: "Русенборг" - сложный соперник, но не непобедимый"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Главный тренер "Аустрии" Торстен Финк оптимистично настроен на противостояние с "Русенборгом" в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. По мнению наставника, норвежская команда сильна, но проходима.

– Я играл против "Русенборга" в Лиге чемпионов с "Баварией" (в ходе карьеры футболиста), и тогда мы выиграли в гостях, так что я настроен оптимистично, – приводит пресс-служба УЕФА слова слова Финка. - "Русенборг" – сложный соперник, но не непобедимый.

Источник: http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2017/draws/round=2000791/index.html
ФК Аустрия (Вена)
ФК Русенборг
Торстен Финк
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