Торстен Финк: "Русенборг" - сложный соперник, но не непобедимый"

Главный тренер "Аустрии" Торстен Финк оптимистично настроен на противостояние с "Русенборгом" в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов. По мнению наставника, норвежская команда сильна, но проходима.