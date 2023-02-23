Главный тренер «Нанта» рассказал о настрое команды выбыть «Ювентус» из Лиги Европы

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в ответом матче 1/16 Лиги Европы.

Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Соперник у нас силен, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станет легендами. А для них будет очень позорно проиграть такому клубу, как «Нант», — цитирует слова Комбуаре ITASportPress.