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Сегодня, 09:48

Главный тренер «Нанта» рассказал о настрое команды выбыть «Ювентус» из Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в ответом матче 1/16 Лиги Европы.

Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Соперник у нас силен, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станет легендами. А для них будет очень позорно проиграть такому клубу, как «Нант», — цитирует слова Комбуаре ITASportPress.

Ответная встреча пройдет в Нанте 23 февраля. Начало — в 20.45 мск.

Лига Европы УЕФА
ФК Нант
ФК Ювентус
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