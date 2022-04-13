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Сегодня, 12:58

Тедеско рассказал, что нужно «Лейпцигу» для победы над «Аталантой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аталанты».

«Мы с нетерпением ждем поездки в Бергамо, потому что находимся в отличной форме. Мы проанализировали первый матч. «Лейпциг» позволял сопернику создавать слишком много моментов, хотя и сам создавал достаточно.
Мы часто ошибались и практически не оказывали давления на соперника. При всем уважении к «Аталанте» и ее стилю, мы сами создавали себе проблемы. Нам надо получше постараться завтра», — приводит пресс-служба «Лейпцига» слова Тедеско.

В первом матче «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 марта. Начало — в 19.45 (мск).

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ФК Аталанта
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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