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Сегодня, 15:37

В «Спартаке» рассказали, получил ли клуб деньги от УЕФА за еврокубки

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, получил ли московский клуб деньги от УЕФА за еврокубки.

— Получил ли «Спартак» деньги от УЕФА за еврокубки?

— Пока не могу сказать ничего на этот счет. Опасений, что этого не произойдет — нет. Со своей стороны мы свои обязательства перед ФИФА выполняем.

— Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время «Спартак» представит новый логотип?

— Мы выступим с сообщением по поводу столетия. Не буду забегать раньше времени.

Из-за ситуации на Украине «Спартак» отстранен от участия в международных соревнованиях, поэтому не смог участвовать в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира красно-белые должны были встретиться с «Лейпцигом».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
1
0
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