В «Спартаке» рассказали, получил ли клуб деньги от УЕФА за еврокубки

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, получил ли московский клуб деньги от УЕФА за еврокубки.

— Получил ли «Спартак» деньги от УЕФА за еврокубки?

— Пока не могу сказать ничего на этот счет. Опасений, что этого не произойдет — нет. Со своей стороны мы свои обязательства перед ФИФА выполняем.

— Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время «Спартак» представит новый логотип?

— Мы выступим с сообщением по поводу столетия. Не буду забегать раньше времени.

Из-за ситуации на Украине «Спартак» отстранен от участия в международных соревнованиях, поэтому не смог участвовать в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира красно-белые должны были встретиться с «Лейпцигом».