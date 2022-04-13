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Гасперини: «Лейпциг» — опасный соперник, но «Аталанта» постарается выйти в полуфинал Лиги Европы»

Гасперини поделился мнением о перспективах «Аталанты» в Лиге Европы
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Лейпциг» — опасный соперник, но «Аталанта» постарается выйти в полуфинал Лиги Европы, — приводит слова Гасперини Football Italia. — Обе команды хотят победить, поэтому я не могу предсказать, что произойдет завтра. Выйти в полуфинал было бы фантастически, но на этой стадии турнира матчи всегда равны. Мы должны проявить свои качества и выжать максимум из наших моментов».

Тренер отметил, что таким командам, как «Аталанта», сложно выигрывать трофеи.

«Мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Это возможность. Мы должны сосредоточиться на следующем матче и пройти как можно дальше. Судя по игре, которую мы демонстрировали до сих пор, мы уже победили», — сказал он.

Встреча состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге и завершился со счетом 1:1.

Источник: https://football-italia.net/gasperini-atalanta-not-obliged-to-win-europa-league-but/
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ФК Лейпциг
Джан Пьеро Гасперини
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