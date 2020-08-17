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Сульшер считает, что к концу матча у игроков «МЮ» были уставшие ноги и уставшие мозги

02:14
Уле Гуннар Сульшер. Фото AS.
Уле Гуннар Сульшер. Фото AS.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о причинах поражения команды в полуфинале Лиги Европы против «Севильи» (1:2)

«Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и сегодня было видно, что ребятам надо учиться и обретать стабильность. Конечно, огорчает, что мы не забили. Знаем, что у нас есть игроки, которые способны забивать, но таков футбол. Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели, и это печально.

С февраля мы прекрасно играем, поэтому огорчены вылетом. Мы проделали большой путь. Мне очень приятно работать с этими игроками, но вы видели, как сильно они устали к концу матча. У них были уставшие ноги, и уставшие мозги.

Мы определенно должны прибавлять, если хотим проходить дальше в кубковых турнирах. У меня до сих пор не было трех полуфиналов в одном сезоне (в тренерской карьере — Прим. «СЭ»). У нас были проблемы с травмами. Многие игроки провели большое количество матчей. Мы всегда стараемся улучшить состав».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2030141--sevilla-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




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