Стивен Джеррард: «Рейнджерс» должен победить в матче с «Фейеноордом» в память о Риксене"

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что клуб очень скорбит об умершем экс-капитане светло-синих Фернандо Риксене. Голландец скончался в среду, 18 сентября, на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

— В этом особенном матче нам нужна поддержка, ведь мы должны победить в память о Риксене, — приводит слова Джеррарда ВВС. — Все мы очень скорбим по нему, и мы сделаем все, чтобы почтить его память победой. Фернандо был фантастическим игроком, который всегда играл сердцем. Мне повезло встретиться с ним пару раз, и каждый раз он бесстрашно рвался в борьбу. Я очень любил его и как футболиста, и как человека.

19 сентября «Рейнджерс» сыграет с «Фейеноордом» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

Фернандо Риксен. Человек, который бился со смертью