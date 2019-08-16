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Спортивный директор «Туна» в играх со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе между командами

16 августа 2019, 17:50
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Спортивный директор «Туна» Андрес Гербер после поражения от «Спартака» (1:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что не почувствовал большой разницы между двумя клубами на поле, сообщает ТАСС.

«Больше всего мне запомнилось то, что окружало матч — атмосфера на стадионе и то, как «Спартак» принял нас; в таких моментах чувствовалась разница между двумя клубами. У «Спартака» больше бюджет, больше возможностей и сильных игроков. Это клуб с богатой историей, традициями и большим количеством титулов. Это впечатлило нас, но на поле я не почувствовал большой разницы.

Конечно, потенциал «Спартака» выше, особенно с точки зрения индивидуальных качеств. Но как для команды, думаю, что для нас победа не было чем-то невозможным. Мы видели это в обеих встречах, но, к сожалению, пропустили слишком много. Соперник воспользовался своими шансами, в итоге это и сделало разницу", — приводит слова Гербера ТАСС.

Спартак — Тун

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