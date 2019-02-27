"Спасибо, что вставили на сайт эту публикацию". Твиттер "Зенита" пошутил над "Спартаком"

Официальный сайт "Зенита" опубликовал видео с лучшими моментами новичка и полузащитника команды Вильмара Барриоса в матчах против "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Питерцы прошли турецкий клуб с общим счетом 3:2.

"Благодарим "Зенит-ТВ" за то, что вставили нам на сайт эту публикацию, – написал "Зенит" в Твиттере.

Ранее подобную формулировку использовал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг. Объясняя появление на сайте красно-белых материала негативного содержания о фанатах, он сказал: "Кто-то нам вставил эту публикацию".