Трахтенберг – о заметке на сайте "Спартака": "Кто-то нам вставил эту публикацию"

Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг заявил, что публикация на сайте красно-белых заметки о болельщиках клуба является ошибкой. По его словам, в клубе бы самостоятельно не поставили такой материал.

– Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию, – цитирует Sports.ru Трахтенберга. – Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях.

Напомним, что в 11.00 на сайте "Спартака" в разделе "Новости" появился текст под заголовком "Понты дороже денег". В заметке – копипасте текста блогера с сайта "Бобсоккер" были критические высказывания в адрес устроителей акции под кодовым названием "Фантастические твари".

Несколько дней назад на рекламных носителях столицы появились плакаты с критическими высказываниями в адрес руководства клуба и некоторых игроков. Плакат выполнен в стилистике афиши известного фильма "Фантастические твари".