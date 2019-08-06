"Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"

"Спартак" отправился в аэропорт Шереметьево, откуда вылетит в Швейцарию, сообщает официальный сайт клуба. Красно-белые в четверг проведут первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Туна". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее стала известна заявка красно-белых. В нее вошел новичок команды Андре Шюррле.

"Тун" - "Спартак": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)