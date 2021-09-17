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Спаллетти о ничьей с «Лестером»: «Наполи» показал отличную игру против сильнейшего соперника»

07:27
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча Лиги Европы против «Лестера» (2:2).

«Мы аплодировали друг другу в раздевалке после игры, потому что все знали, что мы показали отличную игру против сильнейшего соперника. Это было действительно качественное выступление Осимена. Он открывался для паса, атаковал и давил на всю оборону. Действительно неустрашимая игра от него», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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