Спаллетти о ничьей с «Лестером»: «Наполи» показал отличную игру против сильнейшего соперника»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча Лиги Европы против «Лестера» (2:2).

«Мы аплодировали друг другу в раздевалке после игры, потому что все знали, что мы показали отличную игру против сильнейшего соперника. Это было действительно качественное выступление Осимена. Он открывался для паса, атаковал и давил на всю оборону. Действительно неустрашимая игра от него», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.