Гендузи разочарован ничьей с «Локомотивом»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи признался, что разочарован ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Российская команда сравняла счет на последних минутах.

«Это огромное разочарование. Контролировали матч с 1-й по 87-ю минуту. Пропустили глупый гол. В конце игры мы не проявили ума. Могли держать мяч, заставить соперника бегать. Их было 10», — цитирует RMC Гендузи.