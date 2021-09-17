Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Гендузи разочарован ничьей с «Локомотивом»

07:21
Теги:

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи признался, что разочарован ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. Российская команда сравняла счет на последних минутах.

«Это огромное разочарование. Контролировали матч с 1-й по 87-ю минуту. Пропустили глупый гол. В конце игры мы не проявили ума. Могли держать мяч, заставить соперника бегать. Их было 10», — цитирует RMC Гендузи.

Локомотив — Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сумасшедший автогол в Стамбуле, «Наполи» и «Лестер» напугали «Спартак», у Шомуродова две голевых передачи
Главная тайна и трагедия советского спорта 60-х. Как убили гениальную конькобежку Ингу Артамонову
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Кузнецов может сыграть на Олимпиаде. Шансы сократить дисквалификацию еще есть
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»