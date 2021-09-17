Осимен: «Счастлив, что помог «Наполи» двумя голами»

Форвард «Наполи» Виктор Осимен подвел итоги матча Лиги Европы против «Лестера» (2:2).

«Я счастлив, что помог команде с двумя голами, но самое главное, что мы играем как команда и отыгрались с двумя голами, а также получили очко на старте Лиги Европы», — приводит слова Осимена официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.