Осимен: «Счастлив, что помог «Наполи» двумя голами»
07:59
Форвард «Наполи» Виктор Осимен подвел итоги матча Лиги Европы против «Лестера» (2:2).
«Я счастлив, что помог команде с двумя голами, но самое главное, что мы играем как команда и отыгрались с двумя голами, а также получили очко на старте Лиги Европы», — приводит слова Осимена официальный сайт УЕФА.
В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.
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