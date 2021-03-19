«Славия» в официальном заявлении отвергла обвинения в расизме

Футбольный клуб «Славия» на официальном сайте выступил с заявлением после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0).

В конце игры на поле произошла стычка между футболистами. А после этого полузащитник шотландского клуба Глен Камара обвинил игрока чешского клуба Ондржея Куделу в расистских оскорблениях.

В УЕФА заявили, что им известно об этом инциденте и сейчас идет сбор всей необходимой информации.

«Славия» решительно отвергает отвратительные обвинения Ондржея Куделы в расистском поведении. Основатели нашего клуба подарили нам герб с цветами, означающими «чистоту идеи спорта и честное соревнование, где соперник — не наш враг, а уважаемый противник». «Славия» — это клуб, основанный на уважении к нашим противникам и взаимном уважении всех народов и культур.

Игроки «Славии» столкнулись с беспрецедентно злобной игрой соперников. Они никогда не испытывали такого ни в одной игре, в которой участвовали, в новейшей истории европейских соревнований. Многие жесткие подкаты привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове.

После окончания матча команду не пустили в раздевалку. Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны игрока соперника. Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением», — гласит заявление сайта.

Матч в Глазго завершился со счетом 2:0 в пользу пражского клуба, который по сумме двух матчей вышел в 1/4 финала ЛЕ.