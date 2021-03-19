«Славия» призвала УЕФА провести тщательное расследование инцидента после матча с «Рейнджерс»

Футбольный клуб «Славия» призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести тщательное расследование инцидента, который произошел в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0).

В конце игры к темнокожему игроку «Рейнджерс» Глену Камара подошел защитник «Славии» Ондржей Кудела и что-то сказал ему, после чего произошла стычка. Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард позже заявил, что Камара сообщил ему, что был оскорблен на почве расизма. «Славия» отвергла эти обвинения, отметив, что Кудела был избит после игры.

«Славия» категорически отрицает, что Кудела каким-либо образом оскорбил оппонента на почве расизма. Нас шокировало, что после матча на нашего игрока напали. По запросу «Славии» делом занялась местная полиция. Мы надеемся, что УЕФА проведет тщательное расследование всего произошедшего», — написал глава совета директоров чешского футбольного клуба Ярослав Тврдик на своей странице в Twitter.

По сумме двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышла «Славия».