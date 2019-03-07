Шарль Каборе: "Валенсия" – отличная команда. Нам будет сложнее, чем с "Байером" или "Спартаком"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" отметил, что его командна должна сыграть на запредельном уровне концентрации. Он также добавил, что важно не пропустить в предстоящей игре, и тогда шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут.

– "Валенсия" – отличная команда, – приводят "Известия" слова Каборе. – У нее очень хороший подбор техничных и качественных футболистов. Нам будет сложнее, чем с "Байером" или "Спартаком". Мы должны сыграть на запредельном уровне концентрации. Главное – не пропустить в предстоящей игре, как это произошло в первой встрече против леверкузенцев. Тогда наши шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут.

Матч пройдет 7 марта в Валенсии, Испания. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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