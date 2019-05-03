Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта - о матче с "Айнтрахтом" (1:1) в 1/2 финала Лиги Европы.

-Мы не слишком удачно начали матч, но после первых 15 минут стали доминировать. В перерыве поговорили и согласились с тренером, что нам не удалось справиться с давлением "Айнтрахта" на первых минутах, но перед самым перерывом нам удалось забить и во втором тайме все наши мысли были сосредоточены только на победе, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Жоржинью - важная фигура в нашей команде. Нам нужен такой футболист, который способен контролировать игру и пасовать мяч вперед. Когда у него был мяч, мы получали возможность находить свободные зоны и создавать моменты.

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