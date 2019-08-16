Сергей Юран: «Шюрлле приехал в «Спартак» не на Красную площадь поглазеть»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что новичок красно-белых Андре Шюррле подтверждает свой высокий уровень. Российскому специалисту нравится, что немец выкладывается на поле.

— Вы говорите, что «Спартак» «плывет» без Тила и Ларссона. А как же Шюррле? Разве немец не делает разницу?

— Считаю, по игре с «Туном», прежде всего, нужно поблагодарить Максименко, а не Шюррле. Немец держит уровень, выделяется. Но это и ожидаемо. Конечно, сейчас он не в той форме, в которой находился на чемпионате мира. Но РПЛ — это и не чемпионат Германии или Англии. Так, на всякий случай. Да и «Тун» — не показатель. Сейчас будет «Брага», ЦСКА, «Зенит» и так далее. Вот и посмотрим. Несомненно, Шюррле — человек с именем. Но вообще-то он и должен у нас так играть за счет опыта, класса. Было бы странно, если бы он пропал в России. Знаете, что мне в нем нравится?

— Что?

— Видно, что он выходит не просто отрабатывать номер. Человек сюда приехал не Москву смотреть, по музеям походить или на Красную площадь поглазеть... Нет, пока он в форме, играет, а не присутствует на поле. Это радует. (Виталий Айрапетов)

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