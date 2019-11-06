Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ожидает тяжелый матч с ЦСКА в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

— Я видел два последних матча ЦСКА: в Кубке России против «Уфы» и в РПЛ против «Зенита», — цитирует Реброва официальный сайт «Ференцвароша». — Матч с «Зенитом» в субботу был особенно интересным, поскольку ЦСКА во втором тайме оказался в невыгодном положении и был вынужден защищаться. Я ожидаю хорошего матча в четверг, и в этот раз наш соперник будет играть в более агрессивный футбол.

Я думаю, что результаты ЦСКА в Лиге Европы хуже, чем показанная ими игра. Помните, половина команды недавно ушла, поэтому давайте не будем думать, что ЦСКА — плохая команда. Я ожидаю тяжелого матча в четверг.

Матч между «Ференцварошем» и ЦСКА пройдет 7 ноября в Будапеште. В первой очной встрече венгерская команда одержала победу со счетом 1:0.

ЦСКА после трех матчей не набрал ни одного очка и расположился на последнем месте группы H, «Ференцварош» с 4 очками — на строчку выше.

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