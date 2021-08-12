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«Селтик» и «Галатасарай» вышли в плей-офф квалификации Лиги Европы

12 августа 2021, 23:41
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«Селтик» и «Галатасарай» обыграли своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и вышли в следующий тур.

Обе команды в первый встречах также обыграли своих соперников.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Селтик» (Шотландия) — «Яблонец» (Чехия) — 3:0 (1:0)

12 августа. Глазго. Стадион «Селтик Парк».

«Сент-Джонстон» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:4 (1:1)

12 августа. Перт. Стадион «McDiarmid Park».

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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