«Анортосис Фамагуста» и «Мура» обыграли своих соперников в матчах отбора ЛЕ
22:06
«Анортосис Фамагуста» и «Мура» обыграли своих соперников в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Несмотря на победу «Анортосис Фамагуста», в следующий раунд выходит «Рапид», который в первой встрече обыграл команду со счетом 3:0.
Лига Европы
Третий отборочный раунд
«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Рапид В» (Австрия) — 2:1 (1:0)
12 августа. Ларнака. Стадион «Антонис Пападопулос».
«Жальгирис В» (Литва) — «Мура» (Словения) — 0:1 (0:1)
12 августа. Вильнюс. Стадион ЛФФ.
Читайте также
«Даже Боттас написал мне в личку слова поддержки». 18-летняя российская гонщица — о неадекватности и буллинге в соцсетях
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю