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«Анортосис Фамагуста» и «Мура» обыграли своих соперников в матчах отбора ЛЕ

22:06
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«Анортосис Фамагуста» и «Мура» обыграли своих соперников в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Несмотря на победу «Анортосис Фамагуста», в следующий раунд выходит «Рапид», который в первой встрече обыграл команду со счетом 3:0.

Лига Европы

Третий отборочный раунд

«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Рапид В» (Австрия) — 2:1 (1:0)

12 августа. Ларнака. Стадион «Антонис Пападопулос».

«Жальгирис В» (Литва) — «Мура» (Словения) — 0:1 (0:1)

12 августа. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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