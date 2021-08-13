Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста Лиги Европы

УЕФА на своем сайте назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам Лиги Европы сезона-2020/21. В шорт-лист вошли нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и полузащитник команды Бруну Фернандеш, а также форвард «Вильярреала» Жерар Морено.

Морено стал лучшим бомбардиром розыгрыша, забив 7 мячей, отдав 5 голевых передач, а «Вильярреал» стал победителем еврокубка.

Бруну Фернандеш во второй раз подряд вошел в тройку претендентов на награду. «МЮ» дошел до финала, и большая заслуга в этом принадлежит Кавани. Уругваец забивал гол или отдавал результативную передачу каждую 41 минуту.

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

Каждый член жюри назвал по три лучших игрока. За первое место игрок получал пять очков, за второе — три, за третье — одно. Тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.

Обладателя награды объявят 27 августа на жеребьевке группового этапа Лиги Европы в Стамбуле.