Сегодня в Краснодаре будет жарко. И не только из-за игры Лиги Европы

Пресс-служба "Краснодара" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" призывает болельщиков активно поддерживать команду.

Напомним, что первый матч между "Валенсией" и "Краснодаром" завершился домашней победой испанского клуба со счетом 2:1.

- Несмотря на некоторое похолодание в городе, на стадионе будет жарко сегодня! Ваши горячущие эмоции в сочетании с обогревом трибун не оставят шансов погоде! Ждем вас как можно раньше! Прогрейте атмосферу по полной, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч пройдет 14 марта "Арена Краснодар". Начало - в 20:55 по московскому времени.

Несмотря на некоторое похолодание в городе, на стадионе будет жарко сегодня! 🔥🔥



Ваши горячущие эмоции в сочетании с обогревом трибун не оставят шансов погоде! 😁



Ждём вас как можно раньше! Прогрейте атмосферу по полной 💥🖤💚#КраснодарВаленсия #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/OUTx3U797g – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.

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