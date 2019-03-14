Сегодня в Краснодаре будет жарко. И не только из-за игры Лиги Европы

Пресс-служба "Краснодара" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" призывает болельщиков активно поддерживать команду.
Напомним, что первый матч между "Валенсией" и "Краснодаром" завершился домашней победой испанского клуба со счетом 2:1.
- Несмотря на некоторое похолодание в городе, на стадионе будет жарко сегодня! Ваши горячущие эмоции в сочетании с обогревом трибун не оставят шансов погоде! Ждем вас как можно раньше! Прогрейте атмосферу по полной, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Матч пройдет 14 марта "Арена Краснодар". Начало - в 20:55 по московскому времени.
Несмотря на некоторое похолодание в городе, на стадионе будет жарко сегодня! 🔥🔥– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 марта 2019 г.
Ваши горячущие эмоции в сочетании с обогревом трибун не оставят шансов погоде! 😁
Ждём вас как можно раньше! Прогрейте атмосферу по полной 💥🖤💚#КраснодарВаленсия #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/OUTx3U797g