Самуэле Кампо: «Базель» хочет занять первое место в группе"

Полузащитник «Базеля» Самуэль Кампо поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Краснодаром». Он заявил, что хочет стать победителем группы. В первой игре его команда выиграла со счетом 5:0.

— Всегда есть, что терять, поэтому мы хотим выигрывать каждую встречу, — цитирует Кампо ТАСС. — Хотим выйти из группы победителями, поэтому завтрашняя игра очень важная для нас. Прошлая игра оказалась для нас лучше, но тем не менее у «Краснодара» есть свои хорошие качества. Мы должны быть сконцентрированы на игре, чтобы показать достойный результат. Стадион «Краснодара»? Мы не очень много видели, но то что видели: интерьер, дизайн стадиона — просто невероятно. То, что вы построили — шикарно.

Матч «Краснодар» — «Базель» состоится 28 ноября. Начало в 18.50 по московскому времени.