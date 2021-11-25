Руй Витория опубликовал пост в Instagram в честь победы «Спартака» над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в своем Instagram выложил пост, посвященный победе над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

Португальский специалист опубликовал несколько фотографий с матча. При этом он добавил эмодзи бицепса.

Напомним, после матча Витория хотел пожать руку главному тренеру команды соперника Лучано Спаллетти, однако итальянец демонстративно проигнорировал этот жест. Ответная гримаса Витории вызвала волну восторга среди болельщиков красно-белых и футбольного сообщества.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы Лиги Европы (7 очков). «Наполи» идет вторым (7 очков). Далее расположились «Легия» (6 очков) и «Лестер» (6 очков).