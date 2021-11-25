Комбаров сравнил игру «Спартака» и «Зенита» в еврокубках

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» сравнил игру «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит» — лидер РПЛ еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10 строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там не играл, это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?