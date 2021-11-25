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Комбаров сравнил игру «Спартака» и «Зенита» в еврокубках

14:26
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» сравнил игру «Спартака» и «Зенита» в еврокубках.

24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Селихов и&nbsp;Николай Рассказов. «В Европе «Спартак» лучше, чем «Зенит». Комбаров — о победе над «Наполи», отказе Спаллетти жать руку Витории и возможной смене тренера

— Парадокс нашего чемпионата: «Зенит» — лидер РПЛ еле-еле играет вничью с «Мальме», а «Спартак», занимая 10 строчку, дважды выигрывает у «Наполи». Где логика?

— «Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, они иногда играют вполсилы, обыгрывая команды из внутреннего чемпионата.

Что же касается игр в Европе, то с кем бы ты там не играл, это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальме». Они не успевают перестроиться.

— Вам не кажется, что «Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит»?

— Да, так и есть. «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример: домашний матч с «Лестером». Но что-что, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца. И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно... И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат.

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