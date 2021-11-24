Руй Витория обратился к болельщикам после победы «Спартака» над «Наполи»
21:59
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Наполи» (2:1) в Лиге Европы обратился к болельщикам команды.
— В конце игры вы обращались за помощью к болельщикам. Что сказали бы им сейчас?
— Я не очень хорошо понимаю по-русски. Наши болельщики создают отличную атмосферу. Что было важно сегодня — они создали стрессовую ситуацию для соперника на последних минутах. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел и помог одержать нам эту важную, если не сказать важнейшую победу.
Дубль в составе «Спартака» сделал Александр Соболев. У гостей забил Эльиф Эльмас.
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