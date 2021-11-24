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Витория о дубле Соболева в ворота «Наполи»: «Это была его лучшая игра в сезоне»

21:57
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал дубль нападающего Александра Соболева в матче группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

— Как оцените игру Соболева. Сильно его будет не хватать в Варшаве?

— Думаю, это была лучшая игра Соболева в сезоне. Без 1-2 потерь мяча она была бы вообще идеальной. Он показал себя прекрасно, помогал и впереди, и в обороне. Постоянно угрожал воротам. Его действия давали больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову. В матче с «Краснодаром», когда он пытался пробить головой, тот момент мы с ним проговаривали. И сегодня он забил из такой ситуации.

— Вы говорили, что готовы встретиться с Тедеско. Удалось пообщаться с ним?

— Сегодня я был озабочен совсем другими вещами, так что вопрос бессмысленный. Мне было важнее, что у нас в команде, а не то, пришел кто-то на стадион или нет.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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