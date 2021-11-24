Витория о дубле Соболева в ворота «Наполи»: «Это была его лучшая игра в сезоне»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал дубль нападающего Александра Соболева в матче группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

— Как оцените игру Соболева. Сильно его будет не хватать в Варшаве?

— Думаю, это была лучшая игра Соболева в сезоне. Без 1-2 потерь мяча она была бы вообще идеальной. Он показал себя прекрасно, помогал и впереди, и в обороне. Постоянно угрожал воротам. Его действия давали больше свободы Промесу, Мозесу и Игнатову. В матче с «Краснодаром», когда он пытался пробить головой, тот момент мы с ним проговаривали. И сегодня он забил из такой ситуации.

— Вы говорили, что готовы встретиться с Тедеско. Удалось пообщаться с ним?

— Сегодня я был озабочен совсем другими вещами, так что вопрос бессмысленный. Мне было важнее, что у нас в команде, а не то, пришел кто-то на стадион или нет.