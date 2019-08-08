Руслан Нигматуллин: "У "Спартака" есть кем заменить тех, кто не сможет сыграть с "Туном" из-за регламента"

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что у "Спартака" не должно быть проблем с составом в матче Лиги Европы против "Туна". Новички красно-белых Джордан Ларссон и Гус Тил не смогут выйти на поле.

– К счастью, в обойме "Спартака" не только 11 футболистов, а еще и длинная скамейка запасных, – цитируют "Известия" Нигматуллина. – В любой классной команде должно быть два состава, и думаю, что у красно-белых есть кем заменить тех, кто не сможет сыграть с "Туном" из-за регламента. К тому же Тилю и Ларссону было бы, наверное, не совсем просто сразу отправиться с корабля на бал. Давайте наберемся терпения, подождем их адаптации и будем надеяться, что они начнут приносить пользу. А говорить о том, что Адриану некем заменить, немного странно. Безусловно, он классный футболист, но в последнее время он был бледной тенью самого себя.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Тун" – "Спартак", который пройдет в четверг, 8 августа, начало – в 20.00 (мск).

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