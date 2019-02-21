Руслан Нигматуллин: "Клуб, который вылетит из Лиги Европы и скажет, что сосредоточился на РПЛ, не достоин чемпионства"

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин выразил надежду, что "Краснодар" и "Зенит" смогут пройти в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре 1/16 финала петербуржцы уступили "Фенербахче" (0:1), кубанцы сыграли вничью с "Байером"​ (0:0). В чемпионате России клубы занимают первые две строчки.

– Питерцы и краснодарцы на сегодня являются главными фаворитами РПЛ, и их ждет сложная гонка, – пояснил "Известиям" экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. – Однако командам, которые имеют жесткий стержень игры, еврокубки никогда не мешали. Наоборот, они держат в тонусе. Клуб, который вылетит из Лиги Европы и потом скажет, что теперь со спокойной душой может сосредоточиться на внутреннем чемпионате, – не достоин чемпионства. Хотелось бы, чтобы "Зенит" и "Краснодар" продолжили свои еврокубковые походы и борьбу за золото в России.

Матчи "Зенит" – "Фенербахче" и "Байер" – "Краснодар" состоятся сегодня. Первый начнется в 20.55, второй – в 23.00 (время московское).

"Зенит" – "Фенербахче": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало – в 20.55 (время московское)

"Байер" – "Краснодар": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало – в 23.00 (время московское)

​