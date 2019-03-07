Руслан Нигматуллин: "Хочется, что бы в 1/8 финала "Зенит" решил все вопросы уже в первой игре с "Вильярреалом"

Экс-голкипер сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин перед первым матчем "Зенита" в рамках 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что соперник петербуржцев непредсказуем. Он также выразил надежду, что сине-бело-голубым удастся решить все вопросы уже в первой игре.

– "Вильярреал" хорошо показал себя со "Спартаком", и это футболистам "Зенита" нужно держать в голове, – приводят "Известия" слова Нигматуллина. – С другой стороны, сейчас команда идет на третьем месте с конца в чемпионате. Ее результаты нестабильны – проиграны два последних матча внутреннего первенства, но до этого удалось разгромить "Севилью" (3:0). Так что "Вильярреал" абсолютно непредсказуем: может как доставить серьезные проблемы, так и провалиться.

Мы все помним, как в прошлом раунде плей-офф "Зенит" играл с аутсайдером чемпионата Турции – "Фенербахче". И в домашнем матче стамбульцы даже победили (1:0). Хочется, что бы в 1/8 финала питерцы решили все вопросы уже в первой игре.

Матч пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:55 по московскому времени.

Матч "Зенит" – "Вильярреал" состоится 7 марта, начало – в 20.55 по московскому времени.