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Роналду вошел в заявку «МЮ» на матчи Лиги Европы. Португалец сыграет на турнире впервые за 20 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявку команды на матчи группового турнира Лиги Европы.

Вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон.

Защитники: Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек.

Форварды: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Роналду.

Отметим, Криштиану Роналду не играл в Лиге Европы с сезона-2002/03 — тогда он провел два матча за «Спортинг» в Кубке УЕФА и отметился результативной передачей.

«Манчестер Юнайтед» в группе E встретится с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией».

Криштиану Роналду
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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