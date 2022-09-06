Роналду вошел в заявку «МЮ» на матчи Лиги Европы. Португалец сыграет на турнире впервые за 20 лет

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявку команды на матчи группового турнира Лиги Европы.

Вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон.

Защитники: Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака.

Полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек.

Форварды: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рэшфорд, Роналду.

Отметим, Криштиану Роналду не играл в Лиге Европы с сезона-2002/03 — тогда он провел два матча за «Спортинг» в Кубке УЕФА и отметился результативной передачей.

«Манчестер Юнайтед» в группе E встретится с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией».