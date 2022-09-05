Черчесов считает «Трабзонспор» серьезным соперником для «Ференцвароша» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем группового этапа Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора».

— В четверг команду ждет первый матч группового турнира Лиги Европы — против «Трабзонспора». Вы подходите к нему с хорошим настроением: 6:0 в главном дерби Будапешта — это красиво!

— Да, ребята очень порадовали таким результатом, в первую очередь наших болельщиков. Дело в том, что в сентябре 2010 года «Уйпешт» обыграл «Ференцварош» именно с таким счетом. Получается, что поклонники «фради» целых 12 лет ждали, чтобы любимый клуб вернул «должок». Так что эту победу точно не назовешь рядовой, тем более она достигнута на чужом поле. Ну и в целом 15 очков в пяти турах чемпионата Венгрии — хороший показатель. Однако теперь у нас на повестке дня стартовая встреча в Лиге Европы — занимаемся подготовкой к ней.

— Много матчей «Трабзонспора» уже просмотрели?

— Достаточно, чтобы понять, какой это серьезный соперник. Я видел еще августовскую игру турок против «Копенгагена», так что в момент жеребьевки уже имел представление о «Трабзонспоре». Там собраны сильные футболисты из разных стран. Достаточно назвать знаменитого словака Марека Хамшика. У него, правда, была травма, но к матчу с «Ференцварошем» он может вернуться в строй.

— А что у вас с повреждениями?

— Есть определенные вопросы по составу, которые предстоит решить. Впрочем, не стану вдаваться в подробности, это наше внутреннее дело. Настрой у нас хороший, но только сам матч покажет, как удалось к нему подготовиться.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Трабзонспором» пройдет 8 сентября в Будапеште.