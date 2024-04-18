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Лига Европы, ответные матчи 1/4 финала: расписание и результаты игр

18 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Аталанты».
Фото Reuters

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА пройдут в четверг, 18 апреля. Первые игры состоялись 11 апреля. В четвертьфинале играют «Милан», «Рома», «Ливерпуль», «Аталанта», «Байер», «Вест Хэм», «Бенфика» и «Марсель». Следить за ключевыми событиями игр Лиги Европы с помощью матч-центра «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию для Лиги Европы.

Лига Европы, ответные матчи 1/4 финала: расписание и результаты игр

  • 18 апреля. 22.00. «Вест Хэм» — «Байер»
Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Байер

«Байер» в первой игре обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. В составе леверкузенского клуба голами отметились Йонас Хофман и Виктор Бонифасе.

  • 18 апреля. 22.00. «Марсель» — «Бенфика»
Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Бенфика

«Бенфика» в первом матче выиграла у «Марселя» со счётом 2:1. В составе португальского клуба голами отметились Рафаэл Силва и Анхель Ди Мария. Единственный гол французской команды забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

  • 18 апреля. 22.00. «Аталанта» — «Ливерпуль»
Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

«Аталанта» в первой игре разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. В составе итальянской команды голами отметились Джанлука Скамакка, оформивший дубль, и Марио Пашалич.

  • 18 апреля. 22.00. «Рома» — «Милан»
Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
Милан

«Рома» победила «Милан» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джанлука Манчини.

Финал Лиги Европы сезона-2023/24 пройдет 22 мая 2024 года в Дублине на стадионе «Авива».

Лига Европы: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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ФК Аталанта
ФК Байер
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