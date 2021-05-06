6 мая «Рома» в Риме сыграет с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая игра между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу коллектива Уле Гуннара Сульшера.

Следить за трансляцией матча «Рома» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире «Матч Футбол 2».

Видеотрансляция матча «Рома» — «Манчестер Юнайтед»