«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча Лиги Европы
19:55
6 мая «Рома» в Риме сыграет с «Манчестер Юнайтед» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Первая игра между командами завершилась со счетом 6:2 в пользу коллектива Уле Гуннара Сульшера.
Следить за трансляцией матча «Рома» — «Манчестер Юнайтед» можно будет на сайте «СЭ» и в прямом эфире «Матч Футбол 2».
Видеотрансляция матча «Рома» — «Манчестер Юнайтед»
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