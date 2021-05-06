Фернандеш считает, что для «Манчестер Юнайтед» недостаточно победы в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что его команде будет недостаточно победы в Лиге Европы по итогам сезона.

«Если мы выиграем Лигу Европы, это будет знаком прогресса, ведь в прошлом году мы вообще ничего не выиграли. Так что победа в турнире будет прогрессом, но этого недостаточно. Это лишь знак, что мы стали немного лучше, но нам еще предстоит серьезно вырасти», — приводит Goal слова Фернандеша.

Сегодня, 6 мая «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы». «Красные дьяволы» выиграли первую встречу со счетом 6:2.