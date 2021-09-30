«Рейнджерс» в меньшинстве проиграл «Спарте», «Лион» разгромил «Бреннбю»

«Спарта» в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы победила «Рейнджерс» (1:0).

Шотландская команда, которая заканчивала встречу вдесятером, потерпела второе поражение и занимает последнее место в турнирной таблице.

В другом матче группы А «Лион» на своем поле разгромил «Бреннбю» (3:0).

Лига Европы. Группа А. 2-й тур

«Спарта» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:0 (1:0)

Гол: Ханцко, 29.

«Спарта» (Чехия): Ницэ, Челустка, Ханцко, Панак, Виснер, Павелка, Сачек, Хараслин (Моберг Карлссон, 75), Минчев (Дрхал, 69), Хложек (Дочкал, 90), Пешек.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Балогун, Таверньер, Баришич, Бэйсси, Дэйвис, Камара, Бакуна (Хаджи, 38), Арибо (Ландстрем, 77), Руф (Морелос, 66), Сакала.

Предупреждения: Камара, 42. Виснер, 43. Сакала, 67. Хараслин, 71.

Удаление: Камара, 74.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

30 сентября. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

«Лион» (Франция) — «Бреннбю» (Дания) — 3:0 (0:0)

Голы: Токо-Экамби, 64 (1:0). Токо-Экамби, 71 (2:0). Ауар, 86 (3:0).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа (Густо, 82), Да Силва, Эмерсон, Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар, Какере (Кейта, 83), Лукас Пакета (Кадевере, 83), Шакири (Шерки, 74), Токо-Экамби.

«Бреннбю» (Дания): Хермансен, Максе, Ростед, Гаммельбю (Тшиембе, 62), Френдруп, Хеггхейм (Менса, 62), Радошевич (Беркейт, 84), Греве (Слимане, 63), Хедлунд (Кэппис, 73), Бруус, Павлович.

Предупреждения: Эмерсон, 6. Какере, 35.

Судья: Лехнер (Австрия).

30 сентября. Лион. Стадион «Люмьер».