Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

5 мая, 23:54

«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» дома с преимуществом в два мяча и вышел в финал Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 мая. Глазго. «Рейнджерс» — «Лейпциг».
Фото Reuters

«Рейнджерс» на своем поле обыграли «Лейпциг» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 3:1.

У хозяев отличились Джеймс Таверньер, Глен Камара и Джон Ландстрем. Единственный гол гостей — на счету Кристофера Нкунку.

«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом», который победил «Вест Хэм» (счет по сумме двух матчей — 3:1).

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Отметим, что «Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 года. Тогда шотландская команда дошла до финала Кубка УЕФА, где уступила «Зениту» (0:2).

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
3:1
РБ Лейпциг
Голы
Таверньер, 19 (1:0), Камара, 24 (2:0), Нкунку, 70 (2:1), Ландстрем, 80 (3:1)
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич Ландстрем Джэк (Балогун, 59) Арибо (Сакала, 45+2) Камара Кент Райт (Эрфилд, 58)
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол Хенрикс Анхелиньо (Хальстенберг, 83) Нкунку Ольмо (Собослои, 62) Лаймер Кампль Поульсен (Андре Силва, 83)
Предупреждения
Бэйсси 26’, Голдсон 31’, Баришич 43’  -  Кампль 52’
Судьи
Диаш (Португалия)

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
1
8
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить водку?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айнтрахт» в большинстве обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал Лиги Европы

«Рейнджерс» и «Айнтрахт» сыграют в финале Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости