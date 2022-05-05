«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» дома с преимуществом в два мяча и вышел в финал Лиги Европы

«Рейнджерс» на своем поле обыграли «Лейпциг» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 3:1.

У хозяев отличились Джеймс Таверньер, Глен Камара и Джон Ландстрем. Единственный гол гостей — на счету Кристофера Нкунку.

«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом», который победил «Вест Хэм» (счет по сумме двух матчей — 3:1).

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Отметим, что «Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 года. Тогда шотландская команда дошла до финала Кубка УЕФА, где уступила «Зениту» (0:2).