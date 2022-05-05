Лига Европы, 1/2 финала: «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» проведет матч с «Вест Хэмом»

«Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» проведет матч с «Вест Хэмом» в Лиге Европы

В четверг, 5 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Лиги Европы. «Рейнджерс» сыграет с «Лейпцигом», а франкфуртский «Айнтрахт» проведет встречу с «Вест Хэмом».

«Рейнджерс» — «Лейпциг» покажут на канале «Матч Футбол 1», а видеотрансляция игры «Айнтрахт» — «Вест Хэм» будет доступна на «Матч Футбол 2». Показ матчей начнется в 21.45 по московскому времени.

Первый матч: 0:1 (в пользу «Лейпцига)

Первый матч: 2:1 (в пользу «Айнтрахта»)

Финал Лиги Европы-2022 пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».