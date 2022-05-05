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Лига Европы, 1/2 финала: «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» проведет матч с «Вест Хэмом»

«Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» проведет матч с «Вест Хэмом» в Лиге Европы
Читать «СЭ» в
Тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско.
Фото AFP

В четверг, 5 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Лиги Европы. «Рейнджерс» сыграет с «Лейпцигом», а франкфуртский «Айнтрахт» проведет встречу с «Вест Хэмом».

«Рейнджерс» — «Лейпциг» покажут на канале «Матч Футбол 1», а видеотрансляция игры «Айнтрахт» — «Вест Хэм» будет доступна на «Матч Футбол 2». Показ матчей начнется в 21.45 по московскому времени.

Первый матч: 0:1 (в пользу «Лейпцига)

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
РБ Лейпциг

Первый матч: 2:1 (в пользу «Айнтрахта»)

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Вест Хэм

Финал Лиги Европы-2022 пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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