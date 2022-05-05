«Айнтрахт» в большинстве обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал Лиги Европы

«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол забил форвард команды из Франкфурта Рафаэль Борре.

«Вест Хэм» провел большую часть матча в меньшинстве: на 17-й минуте красную карточку получил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.

На 79-й минуте игры красную карточку получил главный тренер английской команды Дэвид Мойес.

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» по сумме двух встреч со счетом 3:1 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Рейнджерс», которые победили «Лейпциг» (счет по сумме двух матчей — 3:2).

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».