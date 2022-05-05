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5 мая, 23:53

«Айнтрахт» в большинстве обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 мая. Франкфурт. «Айнтрахт» — «Вест Хэм».
Фото Reuters

«Айнтрахт» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы — 1:0.

Единственный гол забил форвард команды из Франкфурта Рафаэль Борре.

«Вест Хэм» провел большую часть матча в меньшинстве: на 17-й минуте красную карточку получил защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл.

На 79-й минуте игры красную карточку получил главный тренер английской команды Дэвид Мойес.

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» по сумме двух встреч со счетом 3:1 и вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Рейнджерс», которые победили «Лейпциг» (счет по сумме двух матчей — 3:2).

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Борре, 26 (1:0)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер (Туре, 8) Тута Соу Костич Камада Роде (Якич, 76) Борре (Гонсалу Пасьенсия, 83) Хауге (Хрустич, 84) Кнауфф
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Цоуфал (Ярмоленко, 87) Доусон Пабло Форнальс (Бенрама, 74) Лансини (Джонсон, 22) Соучек Райс Антонио Боуэн
Предупреждения
Н`Дика 43’, Роде 66’, Чэндлер 78’, Кнауфф 81’, Трапп 90+1’  -  Райс 45+3’, Антонио 77’, Бенрама 81’
Удаления
Крессуэлл 19’
Судьи
Мансано (Испания)

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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