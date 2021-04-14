Артета не знает, сыграют ли Эдегор и Обамеянг против «Славии»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Сыграют ли Эдегор и Обамеянг? Надо посмотреть, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Нас впечатлила форма «Славии», ее настрой и самоотверженность в каждом матче. Поэтому она и здесь. Потому что выбила ряд сильных соперников и по праву вышла в четвертьфинал. В первом матче с нами они опять показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Нас ждет настоящий бой.

Это очень важно для нас как для клуба. Дело не в нашем личном интересе, но в коллективном. Мы хотим добиваться успеха во всех соревнованиях. У нас есть все шансы выйти в полуфинал европейского турнира, и мы должны там быть. Надо сделать все возможное, чтобы добиться этого. Мы знаем, что в главных матчах лидеры должны брать на себя ответственность и выдавать волшебные моменты. Надеемся, так и будет».

Матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1).