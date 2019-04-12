Рэмси, Фелиш, Виллан и Гедеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Как сообщает официальный Твиттер турнира, в списке номинантов четыре футболиста: Жоау Фелиш ("Бенфика"), Аарон Рэмси ("Арсенал"), Виллиан ("Челси"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"). Они были выбраны по итогам первых матчей 1/4 финала.

Напомним, Фелиш сделал хет-трик в матче с "Айнтрахтом" (4:2). Он стал самым молодым игроком, которому удалось забить три мяча в одной игре Лиги Европы. Гедеш сделал дубль в матче с "Вильярреалом". Рэмси забил гол в ворота "Наполи" (2:0), а Виллиан сделал голевую передачу в игре со "Славией" (1:0).

Помогите выбрать Лучшего игрока недели в #ЛигаЕвропы!



⭐️ Жоау Фелиш

⭐️ Арон Рэмзи

⭐️ Виллиан

⭐️ Гонсалу Гедеш



Голосуйте! ➡ https://t.co/bJJFwKHgQi pic.twitter.com/4RB9IuSb1p – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2019 г.

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