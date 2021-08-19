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«Олимпиакос», «Рейнджерс» и «Рапид» одержали победы в отборочном турнире Лиги Европы

19 августа 2021, 23:53
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В первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Олимпиакос» победил братиславский «Слован» (3:0).

Шотландский «Рейнджерс», играя в меньшинстве с 43-й минуты, победил армянский «Алашкерт» (1:0). Венский «Рапид» дома переиграл луганскую «Зарю» (3:0).

Лига Европы

Четвертый отборочный раунд

Первые матчи

«Олимпиакос П» (Греция) — «Слован Бр» (Словакия) — 3:0 (1:0)

19 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».

«Рапид В» (Австрия) — «Заря Лг» (Украина) — 3:0 (1:0)

19 августа. Вена. Стадион «Алльянц».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Алашкерт» (Армения) — 1:0 (0:0)

19 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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