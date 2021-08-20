Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Игрок «Фенербахче» хотел поцеловать эмблему после гола, но не смог найти ее на форме

01:53
Мухамед Гюмюшкая. Фото Twitter
Мухамед Гюмюшкая. Фото Twitter
Теги:

Курьезный случай произошел во время матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Фенербахче» — ХИК (1:0).

Единственный мяч в этой игре забил Мухамед Гюмюшкая на 64-й минуте. Празднуя гол, он попытался поцеловать эмблему клуба, но не нашел ее на новой форме команды, которая претерпела изменения после редзайна. Видео эпизода опубликовано в социальных сетях.

Ответный матч пройдет 26 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Как интервью блогера Навального появилось в грузинском СМИ
Муж застрелил гендиректора трассы "Формулы-1", застав ее с любовницей
Украинский экономист рассказал о стратегии Меркель по СП-2
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд