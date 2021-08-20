Игрок «Фенербахче» хотел поцеловать эмблему после гола, но не смог найти ее на форме

Курьезный случай произошел во время матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Фенербахче» — ХИК (1:0).

Единственный мяч в этой игре забил Мухамед Гюмюшкая на 64-й минуте. Празднуя гол, он попытался поцеловать эмблему клуба, но не нашел ее на новой форме команды, которая претерпела изменения после редзайна. Видео эпизода опубликовано в социальных сетях.

Ответный матч пройдет 26 августа.