Игрок «Фенербахче» хотел поцеловать эмблему после гола, но не смог найти ее на форме
01:53
Курьезный случай произошел во время матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Фенербахче» — ХИК (1:0).
August 19, 2021
Единственный мяч в этой игре забил Мухамед Гюмюшкая на 64-й минуте. Празднуя гол, он попытался поцеловать эмблему клуба, но не нашел ее на новой форме команды, которая претерпела изменения после редзайна. Видео эпизода опубликовано в социальных сетях.
Ответный матч пройдет 26 августа.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю