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На стадионе «Локомотива» ошибочно показали состав «Баварии» перед матчем с «Галатасараем»

22:13
На стадионе «Локомотива» ошибочно показали состав «Баварии» перед матчем с «Галатасараем». Фото Анастасия Рацкевич, «СЭ»
На стадионе «Локомотива» ошибочно показали состав «Баварии» перед матчем с «Галатасараем». Фото Анастасия Рацкевич, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле принимает «Галатасарай» в матче группового турнира Лиги Европы.

Перед началом встречи организаторы встречи допустили ошибку и опубликовали на табло стадиона состав «Баварии» вместо турецкого клуба.

Следить за матчем «Локомотив» — «Галатасарай» можно в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке.

Локомотив — Галатасарай

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»