На стадионе «Локомотива» ошибочно показали состав «Баварии» перед матчем с «Галатасараем»
22:13
«Локомотив» на своем поле принимает «Галатасарай» в матче группового турнира Лиги Европы.
Перед началом встречи организаторы встречи допустили ошибку и опубликовали на табло стадиона состав «Баварии» вместо турецкого клуба.
Следить за матчем «Локомотив» — «Галатасарай» можно в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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