На стадионе «Локомотива» ошибочно показали состав «Баварии» перед матчем с «Галатасараем»

«Локомотив» на своем поле принимает «Галатасарай» в матче группового турнира Лиги Европы.

Перед началом встречи организаторы встречи допустили ошибку и опубликовали на табло стадиона состав «Баварии» вместо турецкого клуба.

Следить за матчем «Локомотив» — «Галатасарай» можно в онлайн-трансляции «СЭ» по этой ссылке.