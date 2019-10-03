ПСВ обыграл «Русенборг», «Спортинг» — ЛАСК
ПСВ обыграл «Русенборг» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы — 4:1. В составе победителей Дониэлл Мален оформил дубль, еще по голу забили Пабло Росарио и Биргер Мелинг. За норвежский клуб забил Самуэль Адегбенро.
В другом матче дня «Спортинг» победил ЛАСК — 2:1.
Лига Европы
Группа D
«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1 (0:1)
Голы: Рагуж, 16 (0:1). Луиз Феллипе, 58 (1:1). Бруну Фернандеш, 63 (2:1).
«Спортинг» (Португалия): Рибейру, Матье, Коатес, Нету (Вьетто, 46), Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 73), Думбья, Мигел Луиш, Вендел (Эдуарду Энрике, 58), Боласье, Луиз Феллипе.
ЛАСК (Австрия): Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн (Реннер, 72), Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Рагуж (Клаусс, 55), Гойгингер, Фризер (Забитцер, 80).
Предупреждения: Акунья, 45. Ранфтль, 45. Визингер, 57. Луиз Феллипе, 71. Бруну Фернандеш, 79.
Судья: Дюрье (Люксембург).
3 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».
Лига Европы
Группа D
«Русенборг» (Норвегия) — «ПСВ» (Голландия) — 1:4 (0:3)
Голы: Росарио, 14 (0:1). Мелинг, 37 — в свои ворота (0:2). Мален, 41 (0:3). Адегбенро, 70 (1:3). Мален, 78 (1:4).
«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Ховланд, Вальсвик, Мелинг, Йенсен, Осен, Троннсен (Тагсет, 80), Лундемо (Конрадсен, 62), Йонсен (Седерлунд, 59), Акинтола, Адегбенро.
ПСВ (Голландия): Руйтер, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио, Садилек, Ихаттарен (Митроглу, 80), Бергвайн, Доан (Брума, 83), Мален.
Предупреждение: Садилек, 80.
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
3 октября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
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